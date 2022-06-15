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Каролина Плишкова обыграла канадку Бьянку Андрееску на турнире в Берлине

Каролина Плишкова обыграла канадку Бьянку Андрееску на турнире в Берлине
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова одержала победу в матче второго круга на турнире в Берлине (Германия), в котором её соперницей была представительница Канады Бьянка Андрееску, занимающая 69-е место в рейтинге WTA. Плишкова обыграла Андрееску со счетом 6:2, 2:6, 7:6 (9:7). Продолжительность поединка составила 2 часа 11 минут.

Каролина Плишкова выполнила двенадцать эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Бьянка Андрееску в свою очередь сделала два эйса и три двойные ошибки, а также на ее счету четыре реализованных брейк-пойнтов из одиннадцати возможных.

Каролина Плишкова встретится с победителем пары Синьюй Вай (Китай) — Эн Ли (США)/Кори Гауфф (США). Турнир завершится 19 июня. Призовой фонд турнира составит € 611 210.

Берлин. 2-й круг
15 июня 2022, среда. 12:10 МСК
Каролина Плишкова
7
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 7 9
4 		6 6 7
         
Бьянка Андрееску
69
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
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