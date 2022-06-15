Каролина Плишкова обыграла канадку Бьянку Андрееску на турнире в Берлине

Чешская теннисистка Каролина Плишкова одержала победу в матче второго круга на турнире в Берлине (Германия), в котором её соперницей была представительница Канады Бьянка Андрееску, занимающая 69-е место в рейтинге WTA. Плишкова обыграла Андрееску со счетом 6:2, 2:6, 7:6 (9:7). Продолжительность поединка составила 2 часа 11 минут.



Каролина Плишкова выполнила двенадцать эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Бьянка Андрееску в свою очередь сделала два эйса и три двойные ошибки, а также на ее счету четыре реализованных брейк-пойнтов из одиннадцати возможных.

Каролина Плишкова встретится с победителем пары Синьюй Вай (Китай) — Эн Ли (США)/Кори Гауфф (США). Турнир завершится 19 июня. Призовой фонд турнира составит € 611 210.