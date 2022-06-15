Елена Веснина назвала особенной победу Медведева над Гоффеном в первом круге в Галле

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала победу первой ракетки мира Даниила Медведева над Давидом Гоффеном (39) в первом круге в Галле. Медведев победил Гоффена со счётом 6:3, 6:2.
«В статусе первой ракетки мира эта победа для Даниила особенная! У него вполне высокие шансы выиграть турнир в Галле. Мне кажется, трава для него — достаточно удобное покрытие. На траве нужен опыт, а он приходит с возрастом, с количеством матчей на этом покрытии.
Здорово, что Медведев сыграл на прошлой неделе в финале турнира. Там он получил уверенность, количество матчей, которое необходимо, чтобы набрать форму, и некоторое количество очков», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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