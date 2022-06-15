Ольховский: Медведев отошёл от травмы, ему нужно набирать уверенность

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу первой ракетки мира Даниила Медведева над Давидом Гоффеном (39) в первом круге в Галле. Медведев победил Гоффена со счётом 6:3, 6:2.

«Сегодня был хороший процент первой подачи. Подавал достаточно остро. За счёт этого брейкануть Даню на траве достаточно сложно. Матч сложился достаточно легко по счёту.

Прошёл Хертогенбосх — не лучший теннис в финале показал Даня. Всё равно проиграл матч на траве, поэтому второй турнир будет всё-таки поувереннее играть на травяном покрытии. От травмы уже отошёл, тут, скорее, уверенность набирать и привыкнуть к покрытию», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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