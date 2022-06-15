Онс Жабер: то, что произошло на «Ролан Гаррос», научило меня многому

27-летняя теннисистка из Туниса Онс Жабер прокомментировала свой провал на прошедшем «Ролан Гаррос» и поделилась ожиданиями от предстоящих турниров.
«То, что произошло на Открытом чемпионате Франции, научило меня многому — возможно, иметь лучший график или намного лучше справляться с давлением. Но это часть процесса. Я должна принять эти проблемы и идти дальше. Уимблдон — одна из моих главных целей, которую я поставила перед собой ещё в начале года», — приводит слова Онс Жабер сайт WTA.
Четвёртая ракетка мира считалась одной из главной фавориток последнего «Ролан Гаррос», однако Жабер вылетела в первом раунде от представительницы Польши Магды Линетт со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 5:7. Победительницей же турнира в итоге стала Ига Свёнтек (Польша), которая в финале обыграла Дарью Касаткину.
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