Касаткина одержала волевую победу над Александровой и вышла в 1/4 финала турнира в Берлине

12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина одержала волевую победу в матче второго круга на травяном турнире в Берлине (Германия), в котором её соперницей была соотечественница Екатерина Александрова, занимающая 27-е место в рейтинге WTA. Касаткина проиграла первый сет, но выиграла следующие две партии. Окончательный счёт матча — 5:7, 6:1, 6:1 в пользу Дарьи. Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут.
Касаткина сделала три эйса, допустила шесть двойных ошибок и использовала девять брейк-пойнтов из 14 (64%). На счету Александровой четыре подачи навылет, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти (56%).
В четвертьфинале турнира в Берлине Дарья Касаткина сыграет либо с гречанкой Марией Саккари, либо с бывшей российской, а ныне австралийской теннисисткой Дарьей Савилл.
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