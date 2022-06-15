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Касаткина одержала волевую победу над Александровой и вышла в 1/4 финала турнира в Берлине

Касаткина одержала волевую победу над Александровой и вышла в 1/4 финала турнира в Берлине
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12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина одержала волевую победу в матче второго круга на травяном турнире в Берлине (Германия), в котором её соперницей была соотечественница Екатерина Александрова, занимающая 27-е место в рейтинге WTA. Касаткина проиграла первый сет, но выиграла следующие две партии. Окончательный счёт матча — 5:7, 6:1, 6:1 в пользу Дарьи. Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут.

Касаткина сделала три эйса, допустила шесть двойных ошибок и использовала девять брейк-пойнтов из 14 (64%). На счету Александровой четыре подачи навылет, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти (56%).

В четвертьфинале турнира в Берлине Дарья Касаткина сыграет либо с гречанкой Марией Саккари, либо с бывшей российской, а ныне австралийской теннисисткой Дарьей Савилл.

Турнирная сетка
Берлин. 2-й круг
15 июня 2022, среда. 13:40 МСК
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		1 1
         
Екатерина Александрова
27
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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