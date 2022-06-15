Янчук: Медведев ещё прибавит. Ему надо быть к главному испытанию — US Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что первая ракетка мира Даниил Медведев ещё прибавит в преддверии Открытого чемпионата США. Сегодня, 15 июня, Медведев вышел во второй круг турнира в Галле, обыграв Давида Гоффена (6:3, 6:2).

«Задача была у Медведева прийти в себя и набирать ту форму, которую имел. Класс у него достаточно высокий для соперников, с которыми играет в первом и втором круге. Ему Уимблдон не играть, поэтому играет пока для себя. Он обретает форму. Даня делает то, что на данном этапе ему необходимо. Ему надо быть готовым к самому серьёзному испытанию — US Open. Это самая главная задача.

Впереди у него ещё ряд турниров, на которых Даня прибавит. Первая ракетка мира — он вдохновлён сейчас. Важно, что Даня может сохранить эту позицию достаточно долго, если будет играть на своём уровне», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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