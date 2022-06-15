Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев отреагировал на решение допустить российских теннисистов до US Open

Даниил Медведев отреагировал на решение допустить российских теннисистов до US Open
Комментарии

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на решение Ассоциации тенниса США (USTA) допустить российских игроков до US Open – 2022. Медведев является действующим победителем турнира.

«Отличные новости. Я всегда говорил, что соблюдаю правила и сыграю там, где смогу. Я лишь хочу показывать свой лучший теннис.

Рад, что будет возможность защитить титул. У меня остались потрясающие воспоминания с прошлого года. Это один из самых особенных турниров для меня», — приводит слова Медведева, сказанные после победы над Давидом Гоффеном в Галле, Malay Mail.

Напомним, в финале US Open 2021 года Медведев в трёх сетах обыграл 20-кратного чемпиона ТБШ, серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).

Медведеву разрешили защитить титул на US Open. А вот участие Джоковича под вопросом Медведеву разрешили защитить титул на US Open. А вот участие Джоковича под вопросом

Рафаэль Надаль передвигается на костылях:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022