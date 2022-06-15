Даниил Медведев отреагировал на решение допустить российских теннисистов до US Open

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на решение Ассоциации тенниса США (USTA) допустить российских игроков до US Open – 2022. Медведев является действующим победителем турнира.

«Отличные новости. Я всегда говорил, что соблюдаю правила и сыграю там, где смогу. Я лишь хочу показывать свой лучший теннис.

Рад, что будет возможность защитить титул. У меня остались потрясающие воспоминания с прошлого года. Это один из самых особенных турниров для меня», — приводит слова Медведева, сказанные после победы над Давидом Гоффеном в Галле, Malay Mail.

Напомним, в финале US Open 2021 года Медведев в трёх сетах обыграл 20-кратного чемпиона ТБШ, серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).

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