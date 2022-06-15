Даниил Медведев отреагировал на решение допустить российских теннисистов до US Open
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Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на решение Ассоциации тенниса США (USTA) допустить российских игроков до US Open – 2022. Медведев является действующим победителем турнира.
«Отличные новости. Я всегда говорил, что соблюдаю правила и сыграю там, где смогу. Я лишь хочу показывать свой лучший теннис.
Рад, что будет возможность защитить титул. У меня остались потрясающие воспоминания с прошлого года. Это один из самых особенных турниров для меня», — приводит слова Медведева, сказанные после победы над Давидом Гоффеном в Галле, Malay Mail.
Напомним, в финале US Open 2021 года Медведев в трёх сетах обыграл 20-кратного чемпиона ТБШ, серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).
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