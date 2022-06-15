Впервые на Уимблдоне не сыграют две первые ракетки мира

Впервые с введения рейтинга ATP, а именно с 1973 года, на Уимблдоне не сыграют ни первая, ни вторая ракетки мира.

Напомним, первую строчку рейтинга ATP занимает 26-летний россиянин Даниил Медведев, в активе которого в данный момент 7950 очков. Вторую строчку занимает 25-летний немец Александр Зверев с 7025 очками, что является лучшим результатом в его карьере.

Даниил Медведев, как и все остальные теннисисты из России и Беларуси, был отстранён от участия на Уимблдоне решением Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA).

Зверев пропустит турнир из-за травмы, которую он получил в поединке с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Во втором сете при счёте 6:5 в пользу Александра на подаче Рафаэля немец получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он снимается с игры. После этого Зверев экстренно вылетел на обследование в Германию, где стало известно, что у него порваны все три боковые связки. Александру тут же сделали операцию, которая прошла успешно.