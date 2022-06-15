Рафаэль Надаль проведёт специальную пресс-конференцию на этой неделе на Мальорке

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль в пятницу, 17 июня, соберёт специальную пресс-конференцию, сообщает испанский Eurosport.

Сегодня, 15 июня 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Надаль посетил парламент Балеарских островов – своей родины. Ранее прошедший радиочастотное лечение стопы Рафаэль провёл уже три тренировки на Мальорке, где на следующей неделе пройдёт турнир категории ATP-250.

При входе в здание парламента Надаля ждали журналисты. Их интересовали два вопроса: каковы результаты лечения стопы и правдива ли информация о том, что Рафаэль и его жена Мери Перельо впервые готовятся стать родителями.

«В эту пятницу», — сказал Надаль СМИ, имея в виду грядущую пресс-конференцию.