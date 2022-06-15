Кирьос – после предупреждения за задержку времени: эй, я столько раз ждал Рафу на подаче

Австралийский теннисист Ник Кирьос эмоционально отреагировал на предупреждение за задержку времени во время матча с греком Стефаносом Циципасом (2) во втором круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Это произошло во втором сете.

Примечательно, что судья сделал предупреждение Кирьосу, когда Циципас был готов подавать.

«Эй, я столько раз ждал Рафу (Надаля), когда он подавал», — сказал Ник в ответ на предупреждение.

Кирьос проиграл Циципасу первую партию со счётом 5:7, однако реабилитировался во второй 6:2. В данный момент теннисисты борются в третьем сете.

Победитель данного матча выйдет на испанца Пабло Карреньо-Бусту (6), который ранее обыграл американца Себастьяна Корду со счётом 6:4, 0:6, 6:3.