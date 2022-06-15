Ник Кирьос вышел в четвертьфинал турнира в Галле, обыграв Стефаноса Циципаса

65-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос пробился в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

В матче второго круга Кирьос (WC) обыграл шестую ракетку мира, грека Стефаноса Циципаса (2) со счётом 5:7, 6:2, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 6 минут. Кирьос девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из десяти. На счету Циципаса 18 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

За выход в полуфинал Кирьос сразится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (6).

Призовой фонд соревнований составил € 2 134 520. Действующим чемпионом турнира в Галле является француз Уго Умбер, в финале в 2021 году обыгравший россиянина Андрея Рублёва.