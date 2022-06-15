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Ник Кирьос вышел в четвертьфинал турнира в Галле, обыграв Стефаноса Циципаса

Ник Кирьос вышел в четвертьфинал турнира в Галле, обыграв Стефаноса Циципаса
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65-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос пробился в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

В матче второго круга Кирьос (WC) обыграл шестую ракетку мира, грека Стефаноса Циципаса (2) со счётом 5:7, 6:2, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 6 минут. Кирьос девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из десяти. На счету Циципаса 18 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

За выход в полуфинал Кирьос сразится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (6).

Призовой фонд соревнований составил € 2 134 520. Действующим чемпионом турнира в Галле является француз Уго Умбер, в финале в 2021 году обыгравший россиянина Андрея Рублёва.

Галле. 2-й круг
15 июня 2022, среда. 16:40 МСК
Ник Кирьос
65
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		2 4
         
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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