Стало известно, с кем Дарья Касаткина сразится в четвертьфинале турнира в Берлине
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Определилась соперница 12-й ракетки мира, российской теннисистки Дарьи Касаткиной в четвертьфинале травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).
За место в полуфинале Касаткина (6) сразится с шестым номером рейтинга, представительницей Греции Марией Саккари (2), которая во втором раунде турнира обыграла австралийку Дарью Савилл (Q) со счётом 6:1, 7:5.
Поединок Саккари с Савилл (Гавриловой) продлился 1 час 31 минуту. Саккари четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 14. На счету Савилл пять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.
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