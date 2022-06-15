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Стало известно, с кем Дарья Касаткина сразится в четвертьфинале турнира в Берлине

Стало известно, с кем Дарья Касаткина сразится в четвертьфинале турнира в Берлине
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Определилась соперница 12-й ракетки мира, российской теннисистки Дарьи Касаткиной в четвертьфинале травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

За место в полуфинале Касаткина (6) сразится с шестым номером рейтинга, представительницей Греции Марией Саккари (2), которая во втором раунде турнира обыграла австралийку Дарью Савилл (Q) со счётом 6:1, 7:5.

Поединок Саккари с Савилл (Гавриловой) продлился 1 час 31 минуту. Саккари четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 14. На счету Савилл пять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

Берлин. 2-й круг
15 июня 2022, среда. 18:30 МСК
Дарья Савилл
104
Австралия
Дарья Савилл
Д. Савилл
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5  
6 		7  
         
Мария Саккари
6
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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