«Она как Федерер, Надаль и Джокович». Медведев отреагировал на возвращение Серены Уильямс

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о возвращении в тур 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира американки Серены Уильямс. В частности, Серена получила уайлд-кард от организаторов Уимблдона.
«Серена как Роджер, как Рафа, как Новак. Даже если они завершат карьеру, а потом в 50 лет решат вернуться, я, конечно, не гарантирую, что у них получится это успешно, что они будут выигрывать, но я уверен, что все игроки будут обеспокоены.
Я считаю её самой сильной теннисисткой в истории. Почти вся статистика на это указывает. Конечно, у неё есть шанс на победу.
Я не знаю, буду ли смотреть. Когда я не участвую в турнире, мне трудно смотреть его по телевизору, потому что самому хочется играть. Но если она дойдёт примерно до четвертьфинала, я точно включусь», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции в Галле (Германия).
- 15 июня 2022
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