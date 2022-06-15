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«Она как Федерер, Надаль и Джокович». Медведев отреагировал на возвращение Серены Уильямс

«Она как Федерер, Надаль и Джокович». Медведев отреагировал на возвращение Серены Уильямс
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Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о возвращении в тур 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира американки Серены Уильямс. В частности, Серена получила уайлд-кард от организаторов Уимблдона.

«Серена как Роджер, как Рафа, как Новак. Даже если они завершат карьеру, а потом в 50 лет решат вернуться, я, конечно, не гарантирую, что у них получится это успешно, что они будут выигрывать, но я уверен, что все игроки будут обеспокоены.

Я считаю её самой сильной теннисисткой в истории. Почти вся статистика на это указывает. Конечно, у неё есть шанс на победу.

Я не знаю, буду ли смотреть. Когда я не участвую в турнире, мне трудно смотреть его по телевизору, потому что самому хочется играть. Но если она дойдёт примерно до четвертьфинала, я точно включусь», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции в Галле (Германия).

Медведев разгромом соперника отметил возвращение на вершину. Ему понадобился всего час Медведев разгромом соперника отметил возвращение на вершину. Ему понадобился всего час
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