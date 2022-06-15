Даниил Медведев: раз я не могу играть на Уимблдоне, у меня нет необходимости беречь тело

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился дальнейшими планами на сезон.

«На следующей неделе я в любом случае отправлюсь играть на Мальорку, и это не зависит от того, как для меня сложатся выступления здесь. Попробую защитить титул на этом прекрасном турнире. Раз я не могу играть на Уимблдоне, у меня нет необходимости беречь тело. Так что играть три недели подряд – это для меня нормально. Останусь там на несколько дней, а потом отправлюсь на юг Франции и буду серьёзно готовиться к US Open Series. В зависимости от того, как я выступлю здесь, на следующей неделе, я посмотрю – может быть, добавлю один турнир в свой список. По этому поводу пока не уверен», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода во второй круг турнира ATP-500 в Галле (Германия).