Ник Кирьос: Циципас выиграет много ТБШ. Не уверен, что могу сказать о себе то же самое

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал победу над шестой ракеткой мира, греком Стефаносом Циципасом во втором круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Кирьос одержал победу со счётом 5:7, 6:2, 6:4.

«В Галле отличная поддержка. Ведь я играю для людей. Куда бы я не приехал, у меня складывается чувство, что все хотят видеть шоу с моим участием.

Стеф сейчас один из лучших игроков в мире. Он добьётся невероятных результатов и выиграет много турниров «Большого шлема». Не уверен, что я могу сказать о себе то же самое. Но я счастлив от того, какой уровень игры показываю на турнирах, в которых принимаю участие. Это свидетельствует о том, как усердно я работаю, когда не играю на турнирах. Я хочу и дальше добиваться таких побед на лучших кортах мира», — приводит слова Кирьоса пресс-служба ATP.