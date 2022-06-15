Кирьос: в топ-100 есть люди без побед на траве и харде. И это не про Рууда, он красавчик

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался за увеличение продолжительности травяного сезона.

«Европейцы могут весь год играть на грунте и закончить сезон 70-ми в мире. И им даже не нужно покидать Европу. А австралийцам, к примеру, приходится уезжать из дома на 6-7 месяцев в год. В этом сезоне я провёл пять турниров и стою 50-м в мире. Если бы в Австралии было шесть травяных турниров, я бы не выезжал из страны. Зачем мне это?

Я не знаю некоторых игроков в топ-100. Реально – я их не знаю. Человек может быть 70-м в рейтинге, а я его не знаю. Как такое возможно? И я смотрю его статистику на траве и на харде, и у него две победы на этих покрытиях. Как в топ-100 может быть человек, который не умеет играть на двух покрытиях из трёх?

Сразу скажу, это не в сторону Каспера Рууда. Он красавчик, вышел в финал «Ролан Гаррос» и так далее. У него был финал в Майами, что-то ещё. А есть люди, которые живут на грунте — реально живут на нём. Я считаю, что нужно больше турниров на траве», — сказал Кирьос на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал турнира ATP-500 в Галле (Германия).