Медведев – о мотивации после недопуска к Уимблдону: в каком-то смысле мне даже легче

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев рассказал, как недопуск к Уимблдону-2022 влияет на его мотивацию в травяном сезоне.
«В каком-то смысле мне даже легче. По моим ощущениям, играть на траве физически очень сложно. Конечно, между Галле и Уимблдоном есть свободная неделя, и этого должно хватить на восстановление, но в голове ты всегда держишь: «А если я сыграю пять трёхсетовиков и закончу трёхчасовым финалом?»
Плюс ты можешь проиграть, потерять уверенность в себе перед Уимблдоном. Ты постоянно играешь с задней мыслью об Уимблдоне. Сейчас у меня этого нет. Я играю этот турнир, и значение имеет только он. Я хочу заработать как можно больше очков и не думаю о том, как бы подойти к Уимблдону в лучшей форме», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода во второй круг турнира ATP-500 в Галле (Германия).
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