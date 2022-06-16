Врач Надаля рассказал, при каких условиях испанец сможет сыграть на Уимблдоне

Анхель Руис-Которро, врач 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, ответил на вопрос о возможном участии спортсмена на Уимблдоне.

«Если радиочастотная терапия сработает, Рафа прибудет в Лондон в отличной форме. Через четыре дня он перестанет пользоваться костылями и начнёт тренироваться. Там мы увидим, как он восстанавливается. Если после лечения возникнет какой-либо дискомфорт, мы посмотрим, сможет ли он выступить на Уимблдоне или нет. У нас есть ещё варианты, но это более агрессивные действия, и они будут рассмотрены в свое время в зависимости от того, как всё будет развиваться», — приводит слова доктора Tennis World USA.

Ранее Надаль завоевал 14-й титул на Открытом чемпионате Франции – 2022, в финале разгромив норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0. Испанцу весь турнир приходилось играть на болеутоляющих уколах, так как у него обострилась хроническая травма стопы.