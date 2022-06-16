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12-кратный чемпион ТБШ высказался о 14 титулах Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос»

12-кратный чемпион ТБШ высказался о 14 титулах Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос»
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12-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте индус Махеш Бхупати прокомментировал то, что 22-кратный чемпион ТБШ в мужском одиночном разряде Рафаэль Надаль 14 раз становился победителем Открытого чемпионата Франции.

«Статистика не лжёт. Я не могу поверить в тот факт, что он 14 раз становился чемпионом «Ролан Гаррос». Это лишает меня дара речи. Не думаю, что неспециалист понимает, сколько сил надо для победы на «Ролан Гаррос».

И со всем, через что прошёл Рафа… Мы слышали, как он сказал СМИ после финала, что ему пришлось делать инъекции в ногу, поэтому она немела в последних пяти или шести играх. Пройти через это и снова победить — это нечто особенное», — приводит слова Бхупати Tennis World USA, ссылаясь на India.com.

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