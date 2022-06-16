12-кратный чемпион ТБШ высказался о 14 титулах Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос»

12-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте индус Махеш Бхупати прокомментировал то, что 22-кратный чемпион ТБШ в мужском одиночном разряде Рафаэль Надаль 14 раз становился победителем Открытого чемпионата Франции.
«Статистика не лжёт. Я не могу поверить в тот факт, что он 14 раз становился чемпионом «Ролан Гаррос». Это лишает меня дара речи. Не думаю, что неспециалист понимает, сколько сил надо для победы на «Ролан Гаррос».
И со всем, через что прошёл Рафа… Мы слышали, как он сказал СМИ после финала, что ему пришлось делать инъекции в ногу, поэтому она немела в последних пяти или шести играх. Пройти через это и снова победить — это нечто особенное», — приводит слова Бхупати Tennis World USA, ссылаясь на India.com.
Ига Свёнтек во второй раз в карьере выиграла «Ролан Гаррос»:
- 16 июня 2022
-
08:30
-
08:17
-
08:08
-
07:34
-
03:18
-
00:45
- 15 июня 2022
-
23:58
-
23:18
-
22:06
-
21:57
-
20:44
-
20:07
-
18:49
-
18:13
-
17:29
-
17:22
-
17:09
-
16:43
-
16:20
-
15:48
-
15:44
-
15:34
-
15:34
-
15:04
-
15:01
-
14:41
-
14:37
-
14:30
-
14:29
-
14:15
-
13:15
-
12:24
-
12:17
-
12:02
-
10:56