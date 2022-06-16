Стефанос Циципас назвал теннисиста, который был его кумиром в детстве

Шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас признался, что в детстве его кумиром был 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывший лидер рейтинга ATP швейцарец Роджер Федерер.

«Я очень уважаю его. Мне нравилось просто смотреть за его игрой по ТВ. Когда я впервые играл с ним, я собирался подавать и подумал: «Роджер на другой стороне корта».

Он герой моего детства. Это за гранью воображения. Он из тех, в отношении кого трудно поверить, что он настоящий. Все его рекорды, стиль игры — просто невероятно, чего он добился», — приводит слова Циципаса Sportskeeda.

Федерер и Циципас четырежды встречались на корте в рамках ATP. Роджер и Стефанос одержали по две победы.

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