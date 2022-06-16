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«Девушки меньше говорят». Испанский легкоатлет призвал Надаля меньше жаловаться на травмы

«Девушки меньше говорят». Испанский легкоатлет призвал Надаля меньше жаловаться на травмы
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Серебряный призёр чемпионата мира 1987 года в беге на 1500 метров, испанец Хосе Луис Гонсалес призвал 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля меньше жаловаться на травмы.

«Я не согласен с Рафаэлем Надалем, что он так много говорит о своих травмах. Считаю, что он зря так много говорит о своих недугах перед лицом общественного мнения, потому что это может быть воспринято как выставление себя в качестве жертвы.

Если ты решил выступить на соревновании, то это потому, что ты в состоянии сделать это. Если ты принял вызов, то не должен говорить о своих физических проблемах. В художественной гимнастике есть девушки, у которых больше физических проблем, чем у Надаля, и они не так много говорят», — приводит слова Гонсалеса Tennis World USA.

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