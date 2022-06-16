Мария Саккари высказалась о предстоящем матче с Дарьей Касаткиной в 1/4 финала в Берлине
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Шестая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари рассказала об ожиданиях от встречи с россиянкой Дарьей Касаткиной (12) в четвертьфинальном матче на травяном турнире в Берлине (Германия). Матч Саккари — Касаткина состоится завтра, 17 июня.
«В Мадриде она хорошо сыграла. Я вела 1:0 по сетам, имела шансы, но не воспользовалась ими.
Она боец, уже давно выступает в туре, хотя ещё молода. Я ожидаю непростого матча. Она будет действовать очень энергично, хорошо бороться. Но я готова к этому», — приводит слова гречанки пресс-служба WTA.
Во втором круге Касаткина обыграла соотечественницу Екатерину Александрову, а Саккари — представительницу Австралии Дарью Савилл.
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