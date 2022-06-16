Доминик Тим снялся с Уимблдона. У него 11 поражений подряд

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года австриец Доминик Тим снялся с Уимблдона. Его место в сетке займёт 40-летний испанец Фелисьяно Лопес.
Напомним, в первом круге Открытого чемпионата Франции, проходившего с 22 мая по 5 июня, Тим проиграл 87-й ракетке мира, боливийскому теннисисту Уго Дельену со счётом 3:6, 2:6, 4:6. Это поражение стало для него 11-м подряд. В последний раз Доминик выигрывал более года назад, 12 мая 2021 года. После Парижа австриец заявил, что вновь сделает небольшую паузу.
Уимблдон 2022 года пройдёт с 27 июня по 10 июля. Российских и белорусских теннисистов отстранили от турнира, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, разрешающих выступления в нейтральном статусе.
Ига Свёнтек во второй раз в карьере выиграла «Ролан Гаррос»:
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