Карен Хачанов победил Ласло Джере и вышел в четвертьфинал в Халле
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Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в матче второго круга травяного турнира в Халле (Германия), в котором его соперником был представитель Сербии Ласло Джере. Хачанов, занимающий 23-е место в рейтинге ATP, обыграл Джере (62) со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты.
Хачанов пять раз подал навылет и сделал одну двойную ошибку. Россиянин реализовал три брейк-пойнта из 10 (30%). На счету его соперника девять эйсов, четыре ошибки на подаче и два использованных брейк-пойнта из трёх.
В четвертьфинале турнира в Халле Карен Хачанов сыграет с победителем противостояния Николоз Басилашвили (Грузия) — Оскар Отте (Германия). Этот матч также состоится сегодня, 16 июня.
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