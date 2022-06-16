Ольховский о Хачанове: игра не поменялась, но психологически стал сильнее. Вот и результат

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Карена Хачанова над сербом Ласло Джере во втором круге травяного турнира в Галле (Германия). Хачанов обыграл Джере со счётом 7:6 (7:4), 6:4 и вышел в четвертьфинал.

«Мне кажется, что Карен стал более уверенно играть. Может быть, трава вынуждает играть плотно на задней линии, достаточно уверенно подавать. Именно такой игры мы ждали от Карена. Игра у него не поменялась, но психологически стал сильнее, и из-за этого такой результат. Впереди четвертьфинал, и там уже любой соперник не является лёгким, посмотрим, какую игру покажет Карен в следующем матче», — сказал Ольховский беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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