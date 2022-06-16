Хачанов: я наконец-то отомстил Джере на траве

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над сербом Ласло Джере во втором круге турнира в Галле — 7:6 (7:4), 6:4.

До этого на траве Хачанов и Джере встречались девять лет назад на юниорском Уимблдоне, и тот матч серб выиграл.

«Мы ранее однажды уже играли на траве — на юниорском Уимблдоне, я уступил в трёх сетах. Прекрасно помню тот матч и что я сделал не так в третьем сете, в итоге проиграв его 3:6. На этот раз я наконец-то отомстил ему на траве.

Первый сет был очень сложным. У меня было два брейка, и не знаю как, но мне удалось выиграть первый сет. Я провёл хороший тай-брейк, и это придало мне уверенности во втором сете, особенно в самом начале, чтобы оказать давление… Рад, что смог переломить ситуацию, изменить игру и сыграть лучше», — приводит слова Хачанова пресс-служба АТР.