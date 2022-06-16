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Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Берлине, обыграв Самсонову

Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Берлине, обыграв Самсонову
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине (Германия). В матче второго круга соревнований Кудерметова нанесла поражение соотечественнице Людмиле Самсоновой со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1. Встреча продолжалась два часа девять минут.

Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Самсонова подала восемь эйсов, восемь раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

Кудерметова вышла вперёд в личном противостоянии с Самсоновой в официальных матчах – 2-1, а также взяла реванш у соотечественницы за поражение на этом турнире в 2021 году.

За выход в полуфинал турнира в Берлине Кудерметова сыграет с восьмой сеяной – представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.

Берлин. 2-й круг
16 июня 2022, четверг. 17:35 МСК
Людмила Самсонова
29
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 1
6 		6 5 6
         
Вероника Кудерметова
24
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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