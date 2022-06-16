Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Берлине, обыграв Самсонову

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине (Германия). В матче второго круга соревнований Кудерметова нанесла поражение соотечественнице Людмиле Самсоновой со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1. Встреча продолжалась два часа девять минут.

Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Самсонова подала восемь эйсов, восемь раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

Кудерметова вышла вперёд в личном противостоянии с Самсоновой в официальных матчах – 2-1, а также взяла реванш у соотечественницы за поражение на этом турнире в 2021 году.

За выход в полуфинал турнира в Берлине Кудерметова сыграет с восьмой сеяной – представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.