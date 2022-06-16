Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Берлине, обыграв Самсонову

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине (Германия). В матче второго круга соревнований Кудерметова нанесла поражение соотечественнице Людмиле Самсоновой со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1. Встреча продолжалась два часа девять минут.
Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Самсонова подала восемь эйсов, восемь раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.
Кудерметова вышла вперёд в личном противостоянии с Самсоновой в официальных матчах – 2-1, а также взяла реванш у соотечественницы за поражение на этом турнире в 2021 году.
За выход в полуфинал турнира в Берлине Кудерметова сыграет с восьмой сеяной – представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.
- 16 июня 2022
-
20:17
-
20:15
-
20:03
-
19:50
-
19:45
-
19:39
-
19:23
-
19:05
-
17:44
-
16:08
-
15:54
-
15:46
-
14:53
-
13:14
-
10:01
-
09:06
-
08:48
-
08:30
-
08:17
-
08:08
-
07:34
-
03:18
-
00:45
- 15 июня 2022
-
23:58
-
23:18
-
22:06
-
21:57
-
20:44
-
20:07
-
18:49
-
18:13
-
17:29
-
17:22
-
17:09
-
16:43