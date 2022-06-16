Вероника Кудерметова: на траве, если начнёшь сбавлять обороты, проиграешь

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине (Германия). В матче второго круга соревнований Кудерметова за два часа девять минут нанесла поражение соотечественнице Людмиле Самсоновой со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1.
«Я начала играть очень медленно, давала сопернице много шансов и наделала немало ошибок. На этом покрытии нужно играть агрессивно. Если начнёшь сбавлять обороты, то проиграешь… В третьем сете я стала больше играть внутри корта и при первой возможности начинала играть более агрессивно», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба WTA.
Отметим, что в 2021 году Самсонова выиграла свой единственный титул как раз на турнире в Берлине. Тогда на пути к трофею Людмила обыграла в том числе и соотечественницу Кудерметову.
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