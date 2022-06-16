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Даниил Медведев: моя цель — каждый раз, когда я выхожу на корт, просто быть лучшим

Даниил Медведев: моя цель — каждый раз, когда я выхожу на корт, просто быть лучшим
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Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев объяснил, как изменяют игру соперники, выходя на корт против лидера рейтинга АТР.

«Думаю, это зависит от игрока и матча, а также от моего уровня. Некоторые будут немного напуганы тем, что играют с первой ракеткой мира и у них сложная сетка. Если они проиграют, то, возможно, для них в этом нет ничего особенного.

А некоторые — наоборот. Сейчас они не совсем уверены в себе, но, если обыграют первую ракетку мира, тогда всё изменится.

Моя цель — каждый раз, когда я выхожу на корт, просто быть лучшим, и, если мой соперник выиграет, поздравляю и думаю о следующем», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.

Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Галле, где встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Медведев 2-й раз за неделю обыграл белоруса. Даниил снова в 1/4 финала турнира на траве Медведев 2-й раз за неделю обыграл белоруса. Даниил снова в 1/4 финала турнира на траве
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