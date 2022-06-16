Даниил Медведев: моя цель — каждый раз, когда я выхожу на корт, просто быть лучшим

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев объяснил, как изменяют игру соперники, выходя на корт против лидера рейтинга АТР.
«Думаю, это зависит от игрока и матча, а также от моего уровня. Некоторые будут немного напуганы тем, что играют с первой ракеткой мира и у них сложная сетка. Если они проиграют, то, возможно, для них в этом нет ничего особенного.
А некоторые — наоборот. Сейчас они не совсем уверены в себе, но, если обыграют первую ракетку мира, тогда всё изменится.
Моя цель — каждый раз, когда я выхожу на корт, просто быть лучшим, и, если мой соперник выиграет, поздравляю и думаю о следующем», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Галле, где встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.
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