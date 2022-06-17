Берреттини: Кудла большую часть времени заслуживал победы

Итальянский теннисист Маттео Берреттини в рамках травяного турнира ATP в Лондоне в трёх сетах обыграл американца Дениса Кудлу – 3:6, 7:6, 6:4. После игры он отметил, что соперник заслуживал положительного результата.



«Мы очень хорошо знаем друг друга. Соперник в действительности провёл хороший матч, и большую часть матча он заслуживал победы, но я усердно работал, а сейчас – просто счастлив. И отмечу невероятную публику – она мне сегодня очень помогла», – приводит слова Берреттини официальный сайт ATP.



Маттео Берреттини занимает 10-ю строчку в рейтинге ATP, американец Денис Кудла – 82-ю. В ходе матча, который продолжался 2 часа и 45 минут, итальянец сделал 22 эйса. В четвертьфинале Берреттини встретится с Томми Полом.