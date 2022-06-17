Ник Кирьос высказался о решении Серены Уильямс сыграть на Уимблдоне

65-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о возвращении в тур 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, американки Серены Уильямс. В частности, Уильямс получила уайлд-кард от организаторов Уимблдона.

«Удивительно видеть, как Серена снова играет и принимает участие в крупнейшем турнире в мире. Я думаю, это отличный пример того, что каждый игрок должен попытаться сыграть на Уимблдоне, а не играть ради очков.

В детстве ты хочешь выиграть Уимблдон, хочешь хотя бы сыграть на нём. Каждый, кто следит за теннисом, знает, что такое Уимблдон, и даже люди, которые не следят за теннисом, знают, что такое Уимблдон. Это отличный пример. Очевидно, она не беспокоится о рейтинге, я понимаю, но все должны играть на Уимблдоне, если они в состоянии сделать это», — приводит слова Кирьоса Daily Express.

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