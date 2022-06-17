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Ион Цириак выбрал величайшего между Федерером, Надалем и Джоковичем

Ион Цириак выбрал величайшего между Федерером, Надалем и Джоковичем
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Победитель Открытого чемпионата Франции 1970 года в парном разряде Ион Цириак, владевший лицензией на проведение турнира категории АТР-1000 в Мадриде (Испания), ответил на вопрос, кто, по его мнению, является величайшим теннисистом в истории: Рафаэль Надаль, который 22 раза становился чемпионом турниров «Большого шлема», 20-кратный победитель мэйджоров Роджер Федерер или другой 20-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович.

«В матче с Джоковичем (на Открытом чемпионате Франции 2022 года. — Прим. «Чемпионата») Надаль сыграл очень и очень хорошо. Победить Джоковича — а он был первой ракеткой мира — в таком стиле… Нет, Надаль навсегда останется номером один в мире. Его нельзя сравнивать. И с Федерером, как по мне», — приводит слова Цириака Claytenis.

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Рафаэль Надаль передвигается на костылях:

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