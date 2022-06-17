Ион Цириак выбрал величайшего между Федерером, Надалем и Джоковичем

Победитель Открытого чемпионата Франции 1970 года в парном разряде Ион Цириак, владевший лицензией на проведение турнира категории АТР-1000 в Мадриде (Испания), ответил на вопрос, кто, по его мнению, является величайшим теннисистом в истории: Рафаэль Надаль, который 22 раза становился чемпионом турниров «Большого шлема», 20-кратный победитель мэйджоров Роджер Федерер или другой 20-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович.
«В матче с Джоковичем (на Открытом чемпионате Франции 2022 года. — Прим. «Чемпионата») Надаль сыграл очень и очень хорошо. Победить Джоковича — а он был первой ракеткой мира — в таком стиле… Нет, Надаль навсегда останется номером один в мире. Его нельзя сравнивать. И с Федерером, как по мне», — приводит слова Цириака Claytenis.
Рафаэль Надаль передвигается на костылях:
- 17 июня 2022
-
09:01
-
08:22
-
07:39
-
04:04
- 16 июня 2022
-
23:21
-
22:56
-
21:54
-
21:43
-
20:17
-
20:15
-
20:03
-
19:50
-
19:45
-
19:39
-
19:23
-
19:05
-
17:44
-
16:08
-
15:54
-
15:46
-
14:53
-
13:14
-
10:01
-
09:06
-
08:48
-
08:30
-
08:17
-
08:08
-
07:34
-
03:18
-
00:45
- 15 июня 2022
-
23:58
-
23:18
-
22:06
-
21:57