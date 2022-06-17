Барбара Шетт: никто не думал, что Серена Уильямс сыграет на Уимблдоне. Её не было в заявке

Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде, бывшая седьмая ракетка мира Барбара Шетт высказалась о возвращении в тур 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, американки Серены Уильямс. В частности, Уильямс получила уайлд-кард от организаторов Уимблдона.

«Я не могла в это поверить. Я просматривала соцсети — и вдруг увидела пост от Серены Уильямс. Я подумала: ого, Серена Уильямс возвращается, она играет на Уимблдоне. Никто не думал, что она будет там играть, потому что мы внимательно изучили заявочный список. Её там не было.

Она не играла целый год, а теперь решила взять уайлд-кард. Считаю, это очень интересно для женского тенниса. Для всех нас очень интересно наблюдать за ней. И мне кажется, что это очень интересно для неё. Вопрос в том, сколько она тренировалась», — приводит слова Шетт Eurosport.

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