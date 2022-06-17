Патрик Макинрой высказался о подозрениях в допинге в отношении Рафаэля Надаля

Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой прокомментировал критику в адрес 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля. По мнению критиков, 36-летний Надаль, который ранее в июне в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос», не смог бы добиться такого достижения без запрещённых препаратов. Рафаэль признавался, что ему делали уколы в травмированную стопу.
«Надаль продолжает побеждать. Я не знаю, как он это делает. Он говорил, что ему делали какие-то обезболивающие инъекции. Я не врач, не знаю точно, что это такое. Есть теория заговора, что Надаль употребляет допинг, что принимает какие-то препараты.
Слушайте, его всё время проверяют на мэйджорах. Что бы они ни вкалывали ему в стопу, думаю, это просто болеутоляющее. Опять же, я не врач, точно не знаю, что это такое, но, если бы это было что-то противозаконное, его бы поймали», — приводит слова Макинроя Sportskeeda.
Рафаэль Надаль передвигается на костылях:
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