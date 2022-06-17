Барбара Шетт: хорошо, что Даниилу Медведеву дали шанс защищить титул на US Open

Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде, бывшая седьмая ракетка мира Барбара Шетт прокомментировала на решение Ассоциации тенниса США (USTA) допустить российских игроков до US Open 2022 года. Турнир пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

Напомним, в 2021 году Открытый чемпионат США выиграл россиянин Даниил Медведев, который в финале обыграл Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Я уверена, что Даниил Медведев счастлив, что может защитить свой титул. Поэтому я подумала, что это хорошая новость.

Если россиян отстранили бы, что сделали бы ATP и WTA? Лишили бы турнир очков? Поэтому я считаю, что важно, чтобы все теннисисты могли играть. И я уверена, что все игроки тоже этому рады», — приводит слова Шетт Eurosport.



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