Ион Цириак назвал «фатальную ошибку» Новака Джоковича

Победитель Открытого чемпионата Франции 1970 года в парном разряде Ион Цириак, владевший лицензией на проведение турнира категории АТР-1000 в Мадриде (Испания), высказал мнение, что нежелание 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича прививаться является его «фатальной ошибкой». Напомним, в январе Джокович по этой причине пропустил Открытый чемпионат Австралии; также его могут не допустить до US Open.
«Я считаю, что Джокович совершил фатальную ошибку, фатальную в вопросе о вакцинации. Фатальную. Жаль, он ведь великолепный игрок.
Он хочет быть личностью, но у него нет харизмы Настасе, Макинроя. Это немного сложнее. Без сомнения, он отличный игрок, трудолюбивый. Но не Надаль!» — приводит слова Цириака Claytenis.
Рафаэль Надаль передвигается на костылях:
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