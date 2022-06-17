Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ион Цириак назвал «фатальную ошибку» Новака Джоковича

Ион Цириак назвал «фатальную ошибку» Новака Джоковича
Комментарии

Победитель Открытого чемпионата Франции 1970 года в парном разряде Ион Цириак, владевший лицензией на проведение турнира категории АТР-1000 в Мадриде (Испания), высказал мнение, что нежелание 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича прививаться является его «фатальной ошибкой». Напомним, в январе Джокович по этой причине пропустил Открытый чемпионат Австралии; также его могут не допустить до US Open.

«Я считаю, что Джокович совершил фатальную ошибку, фатальную в вопросе о вакцинации. Фатальную. Жаль, он ведь великолепный игрок.

Он хочет быть личностью, но у него нет харизмы Настасе, Макинроя. Это немного сложнее. Без сомнения, он отличный игрок, трудолюбивый. Но не Надаль!» — приводит слова Цириака Claytenis.

Теннисная Лига чемпионов? Медведев может сыграть в одной команде с Джоковичем и Надалем Теннисная Лига чемпионов? Медведев может сыграть в одной команде с Джоковичем и Надалем

Рафаэль Надаль передвигается на костылях:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022