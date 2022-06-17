Ион Цириак назвал «фатальную ошибку» Новака Джоковича

Победитель Открытого чемпионата Франции 1970 года в парном разряде Ион Цириак, владевший лицензией на проведение турнира категории АТР-1000 в Мадриде (Испания), высказал мнение, что нежелание 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича прививаться является его «фатальной ошибкой». Напомним, в январе Джокович по этой причине пропустил Открытый чемпионат Австралии; также его могут не допустить до US Open.

«Я считаю, что Джокович совершил фатальную ошибку, фатальную в вопросе о вакцинации. Фатальную. Жаль, он ведь великолепный игрок.

Он хочет быть личностью, но у него нет харизмы Настасе, Макинроя. Это немного сложнее. Без сомнения, он отличный игрок, трудолюбивый. Но не Надаль!» — приводит слова Цириака Claytenis.

Рафаэль Надаль передвигается на костылях: