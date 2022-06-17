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Американский теннисист: я могу играть на US Open, а Джокович — нет? Нелепость

Американский теннисист: я могу играть на US Open, а Джокович — нет? Нелепость
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Американский теннисист Теннис Сандгрен выразил сожаление по поводу того, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович, не желающий прививаться, скорее всего, пропустит Открытый чемпионат США. Ранее сообщалось, что иммиграционная служба США не планирует отменять обязательное наличие у путешественников сертификатов о вакцинации от коронавируса.

«Довольно позорно, что USTA (Ассоциация тенниса США. — Прим. «Чемпионата») не станет сражаться за участие Новака. Не удивляет, что правительство не изменило свою архаичную политику.

Я могу играть, а он нет? Нелепость», — написал Сандгрен на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Открытый чемпионат США пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

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