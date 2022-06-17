Рафаэль Надаль рассказал о состоянии травмированной стопы
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как обстоят дела с лечением его травмированной стопы. Ранее в июне 36-летний Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции, несмотря на травму.
«То, что было сделано в Барселоне, что я делал дважды, не даёт стопроцентного немедленного эффекта, но изменения сразу заметны. Уменьшилась боль в суставах. Болело то в одном месте, то в другом. За несколько недель всё изменится. Я счастлив. Я уже неделю не хромаю», — сказал Рафаэль на пресс-конференции.
Также Рафаэль Надаль подтвердил, что сыграет на Уимблдонском теннисном турнире 2022 года.
Новость по темеРафаэль Надаль подтвердил намерение сыграть на Уимблдоне
Также посмотрите видео, как Рафаэль Надаль передвигается на костылях:
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