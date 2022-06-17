Рафаэль Надаль назвал турниры, на которых сыграет в ближайшее время

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, в каких турнирах примет участие. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

По словам Надаля, он сыграет на выставочном турнире в Херлингеме (Великобритания), после чего примет участие в Уимблдоне, сыграет в Монреале (Канада) и на Открытом чемпионате США. «Мастерс» в Цинциннати (США) он пропустит.

Напомним, в сезоне-2022 36-летний Рафаэль Надаль выиграл уже два турнира «Большого шлема». В январе он победил на Открытом чемпионате Австралии, а ранее в июне выиграл «Ролан Гаррос», несмотря на травмированную стопу.

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