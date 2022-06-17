Карен Хачанов проиграл Оскару Отте и не вышел в полуфинал турнира в Галле
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Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение в четвертьфинальном матче травяного турнира в Галле (Германия), в котором его соперником был немец Оскар Отте. Хачанов, занимающий 23-е место в рейтинге ATP, проиграл Отте (51) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.
В полуфинале турнира в Галле Отте сыграет либо с соотечественником Хачанова Даниилом Медведевым, либо с испанцем Роберто Баутистой-Агутом. Матч Медведева начнётся не ранее 15:35 мск. В других четвертьфинальных встречах сыграют Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Ник Кирьос (Австралия) и Хуберт Хуркач (Польша) — Феликс Оже-Альяссим (Канада). Все четвертьфинальные матчи состоятся сегодня, 17 июня.
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