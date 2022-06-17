Ольховский — о вылете Хачанова с турнира в Галле: один провальный гейм решил всё

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение Карена Хачанова от Оскара Отте в четвертьфинале турнира в Галле. Хачанов проиграл со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.

«После выигранного первого сета у Хачанова шансы были. Во втором сете при счёте 2:1 на тай-брейке не очень удачно сыграл на приёме. Тай-брейк не очень хорошо отыграл.

Конечно, один провальный гейм в третьем сете решил всё. Были брейк-пойнты на подаче 15:40 Отте при счёте 5:4 в его пользу. Опять же, 2:1 Карен вёл 0:40 на подаче Отте. Где-то чуть-чуть не хватило. По игре Карен не был слабее. Начало матча даже увереннее играл намного, стабильнее и интереснее», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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