В ФТР прокомментировали поражение Карена Хачанова в четвертьфинале турнира в Галле

Вице-президент ФТР, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Карена Хачанова от Оскара Отте в четвертьфинале турнира в Галле. Хачанов проиграл со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.
«Отте непростой соперник. Второй сет: тай-брейк. В первом сете Карен сделал брейк на подаче немца. В игре на траве принципиально важно держать свою подачу и пытаться делать брейк на чужой. Тай-брейк — лотерея, он проиграл один мяч по сути. А в третьем сете получилось наоборот.
В любом случае для Карена это был хороший турнир. Хачанов возвращается, входит в форму! Показывает хорошую игру. Каждый матч — соперничество. Слабых оппонентов нет. Один-два мяча могут всегда решить игру», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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