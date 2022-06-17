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Вероника Кудерметова проиграла Белинде Бенчич в четвертьфинале в Берлине

Вероника Кудерметова проиграла Белинде Бенчич в четвертьфинале в Берлине
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела поражение в четвертьфинальном матче травяного турнира в Берлине (Германия), в котором её соперницей была Белинда Бенчич из Швейцарии. Кудерметова, занимающая 24-е место в рейтинге WTA, проиграла Бенчич (17) со счётом 6:3, 3:6, 3:6.

В полуфинале турнира в Берлине Белинда Бенчич сразится с представительницей Греции Марией Саккари, которая ранее обыграла россиянку Дарью Касаткину. В других четвертьфиналах сыграют Каролина Плишкова (Чехия) — Кори Гауфф (США) и Онс Жабер (Тунис) — Александра Саснович (Беларусь). Все четвертьфиналы состоятся сегодня, 17 июня.

Турнирная сетка
Берлин. 1/4 финала
17 июня 2022, пятница. 13:40 МСК
Белинда Бенчич
17
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 3
         
Вероника Кудерметова
24
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Ранее российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал травяного турнира в Галле (Германия).

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