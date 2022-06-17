Янчук: Хачанов не может держать концентрацию, хотя в мастерстве никому не уступает

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение Карена Хачанова от Оскара Отте в четвертьфинале турнира в Галле. Хачанов проиграл со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.

«Достойно сожаления. Хачанов в последнее время прибавил, и ставки возросли, а наши ожидания тоже вместе с ними. Он уже давал хорошие результаты и бой разным теннисистам. Мы его относили к кандидатам на полуфинал или финал. У него прекрасная подача и удары справа. Карен неплохо бегает, несмотря на то что он большой.

Однако наблюдается та картина, которая продолжается в течение длительного времени. Он бы мог заиграть раньше и показать себя. В равных матчах, не уступая в мастерстве никому, он совершает невынужденные ошибки в важные моменты. В данном случае это поражение я объясняю именно этим недостатком. Он до конца не может держать концентрацию, уступая им совсем немного. Важно выигрывать те мячи, которые ключевые.

В любом случае Карен прибавляет. С опытом и турнирами он будет набирать мастерство в психологическом плане», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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