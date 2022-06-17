Медведев вышел в полуфинал турнира в Галле, обыграв Баутиста-Агута

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел в полуфинал травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия). В четвертьфинале Медведев уверенно обыграл седьмого сеяного испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

Медведев восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов. Баутиста-Агут не подал ни одного эйса, дважды ошибся на подаче и не использовал ни одну из девяти возможностей взять подачу соперника.

Отметим, что Даниил впервые обыграл испанца в официальных матчах. Ранее Роберто трижды оказывался сильнее россиянина, но всегда на харде.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинала Медведев – Баутиста-Агут на турнире в Галле.

За выход в финал турнира в Галле Медведев сразится с представителем Германии Оскаром Отте, который ранее обыграл Карена Хачанова – 4:6, 7:6, 6:4.