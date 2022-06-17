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Медведев вышел в полуфинал турнира в Галле, обыграв Баутиста-Агута

Медведев вышел в полуфинал турнира в Галле, обыграв Баутиста-Агута
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Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел в полуфинал травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия). В четвертьфинале Медведев уверенно обыграл седьмого сеяного испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

Медведев восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов. Баутиста-Агут не подал ни одного эйса, дважды ошибся на подаче и не использовал ни одну из девяти возможностей взять подачу соперника.

Отметим, что Даниил впервые обыграл испанца в официальных матчах. Ранее Роберто трижды оказывался сильнее россиянина, но всегда на харде.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинала Медведев – Баутиста-Агут на турнире в Галле.

За выход в финал турнира в Галле Медведев сразится с представителем Германии Оскаром Отте, который ранее обыграл Карена Хачанова – 4:6, 7:6, 6:4.

Галле. 1/4 финала
17 июня 2022, пятница. 15:40 МСК
Даниил Медведев
1
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Роберто Баутиста-Агут
20
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Медведев играет «без тормозов». Он вышел в полуфинал, победив самого неудобного соперника Медведев играет «без тормозов». Он вышел в полуфинал, победив самого неудобного соперника
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