В ФТР прокомментировали выход Медведева в полуфинал турнира в Галле

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР), член совета директоров ITF Алексей Селиваненко прокомментировал выход первой ракетки мира Даниила Медведева в полуфинал турнира в Галле. В четвертьфинале россиянин уверенно обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:2, 6:4.

«Хорошая победа, на классе. Визуально кажется, что просто, но за этим просто стоит то, что Даниил в переиграл соперника по всем параметрам. И по количеству выигранных мячей, и невынужденных ошибок сделал меньше, подачу полностью переиграл.

Да, Баутиста-Агута нельзя назвать травяным игроком, но в своё время на том же Уимблдоне он проходил достаточно далеко. На траве умеет играть! Уверенная хорошая победа на классе против опытного соперника», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.