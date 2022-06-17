Тарпищев прокомментировал выход Медведева в полуфинал турнира в Гаале

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход первой ракетки мира Даниила Медведева в полуфинал турнира в Галле. В четвертьфинале россиянин уверенно обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:2, 6:4.

«Его достоинство было в том, что он психологически сильно провёл матч. Отыграл девять брейк-пойнтов. Это показатель того, что нервная система на сегодняшний день у него в полном порядке. Соперник был серьёзный. Отыграть девять брейк-пойнтов — это заслуга Медведева, что он в ответственные моменты рисковал и попадал. Вот это было решающим фактором», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За выход в финал турнира в Галле Медведев сыграет с представителем Германии Оскаром Отте, который ранее победил Карена Хачанова – 4:6, 7:6, 6:4.