Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев рассказал, что нужно сделать Медведеву, чтобы обыграть Отте в полуфинале в Галле

Тарпищев рассказал, что нужно сделать Медведеву, чтобы обыграть Отте в полуфинале в Галле
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, как надо действовать на корте первой ракетке мира Даниилу Медведеву, чтобы обыграть немца Оскара Отте в полуфинале турнира в Галле.

В четвертьфинале Отте нанёс поражение другому россиянину, Карену Хачанову.

«Хачанов должен был выигрывать. Если бы играл, как первые полтора сета, то выиграл бы. Отте опасен тем, что хорошо подаёт и принимает, что на траве вдвойне опасно. Медведеву надо держать свою подачу. Медведев у нас художественный игрок и изощрённый. Он опытный в таких поединках. Подачу надо держать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Медведев в четвертьфинале нанёс поражение испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 6:2, 6:4.

Медведев играет «без тормозов». Он вышел в полуфинал, победив самого неудобного соперника Медведев играет «без тормозов». Он вышел в полуфинал, победив самого неудобного соперника
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022