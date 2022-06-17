Тарпищев рассказал, что нужно сделать Медведеву, чтобы обыграть Отте в полуфинале в Галле
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, как надо действовать на корте первой ракетке мира Даниилу Медведеву, чтобы обыграть немца Оскара Отте в полуфинале турнира в Галле.
В четвертьфинале Отте нанёс поражение другому россиянину, Карену Хачанову.
«Хачанов должен был выигрывать. Если бы играл, как первые полтора сета, то выиграл бы. Отте опасен тем, что хорошо подаёт и принимает, что на траве вдвойне опасно. Медведеву надо держать свою подачу. Медведев у нас художественный игрок и изощрённый. Он опытный в таких поединках. Подачу надо держать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Медведев в четвертьфинале нанёс поражение испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 6:2, 6:4.
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