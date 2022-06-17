Ольховский: если Медведев будет быстрее Отте, то в полуфинале ему проще

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход первой ракетки мира Даниила Медведева в полуфинал турнира в Галле.

В четвертьфинале россиянин уверенно обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:2, 6:4, а в матче за выход в финал встретится с представителем Германии Оскаром Отте, который на этой стадии соревнований нанёс поражение другому россиянину — Карену Хачанову.

«Будет очень интересный матч. Многое будет зависеть от того, как Отте будет подавать. На задней линии Карен сегодня имел полтора сета преимущество. Если Даниил будет играть уверенно, то многое будет зависеть от того, как будет играть Отте. Отте играет остро, пробивает. Если Даня по скорости будет быстрее, то будет попроще. Но опять же многое будет зависеть, как Отте станет подавать», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.