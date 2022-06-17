Ольховский назвал решающий фактор победы Медведева над Агутом на турнире в Галле

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход первой ракетки мира Даниила Медведева в полуфинал турнира в Галле. В четвертьфинале россиянин уверенно обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:2, 6:4.
«Решающим фактором стало то, как Даниил играл на брейк-пойнтах. Девять брейк-пойнтов отыграл. Когда надо — прибавлял, и это очень важно. Даня сейчас реально уверенно играет, даже по сравнению с Хертогенбосхом, который был на прошлой неделе. Обидно, что с такой формой не сыграет на Уимблдоне? Так случилось. Никто ничего поменять не может. Конечно, обидно. В любом случае ATP не даёт очков, поэтому на рейтинге это никак не отразится», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В полуфинале Медведев встретится с представителем Германии Оскаром Отте, который в четвертьфинале нанёс поражение другому россиянину — Карену Хачанову.
- 17 июня 2022
-
18:24
-
18:17
-
18:11
-
18:06
-
18:00
-
17:34
-
17:21
-
17:09
-
16:11
-
15:56
-
15:44
-
15:34
-
15:22
-
15:18
-
15:15
-
15:12
-
15:07
-
14:08
-
13:26
-
12:03
-
11:31
-
11:01
-
10:01
-
09:01
-
08:22
-
07:39
-
04:04
- 16 июня 2022
-
23:21
-
22:56
-
21:54
-
21:43
-
20:17
-
20:15
-
20:03
-
19:50