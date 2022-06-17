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Ольховский назвал решающий фактор победы Медведева над Агутом на турнире в Галле

Ольховский назвал решающий фактор победы Медведева над Агутом на турнире в Галле
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход первой ракетки мира Даниила Медведева в полуфинал турнира в Галле. В четвертьфинале россиянин уверенно обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:2, 6:4.

«Решающим фактором стало то, как Даниил играл на брейк-пойнтах. Девять брейк-пойнтов отыграл. Когда надо — прибавлял, и это очень важно. Даня сейчас реально уверенно играет, даже по сравнению с Хертогенбосхом, который был на прошлой неделе. Обидно, что с такой формой не сыграет на Уимблдоне? Так случилось. Никто ничего поменять не может. Конечно, обидно. В любом случае ATP не даёт очков, поэтому на рейтинге это никак не отразится», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В полуфинале Медведев встретится с представителем Германии Оскаром Отте, который в четвертьфинале нанёс поражение другому россиянину — Карену Хачанову.

Медведев играет «без тормозов». Он вышел в полуфинал, победив самого неудобного соперника Медведев играет «без тормозов». Он вышел в полуфинал, победив самого неудобного соперника
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